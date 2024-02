Allerta meteo, domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado per il ciclone che si abbatterà sul centro e nord Italia

0 SHARES Condividi Tweet

A Vicenza, la decisione di chiudere scuole e aree ricreative in risposta all’allerta meteo rossa e al crescente pericolo dei fiumi.

Una città in allerta: Vicenza si prepara

La regione del Veneto si trova di fronte a una severa allerta meteo che ha imposto misure precauzionali immediate a Vicenza. Biagio Chiariello riporta che, a causa di un ciclone che colpisce il centro e il nord Italia, sono stati segnalati allagamenti e frane, con particolare preoccupazione per l’imminente 28 febbraio. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta rossa, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di azioni preventive.

Chiusure preventive per la sicurezza

In risposta all’avviso, il comune di Vicenza ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come di parchi e impianti sportivi per l’intera giornata di mercoledì. Questa decisione riflette la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e l’intenzione di mantenere le strade sgombre per facilitare l’intervento dei soccorsi. “A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, il Centro operativo comunale ha deciso per domani di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza,” si legge nel comunicato del comune.

L’allarme dei fiumi: una crescente preoccupazione

La situazione idrografica di Vicenza è motivo di grande preoccupazione, con i livelli dei fiumi in rapida ascesa. L’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone segnala livelli preoccupanti, evidenziando il potenziale rischio di esondazioni. Il fiume Retrone ha superato i 3 metri, mentre il Bacchiglione a Ponte degli Angeli ha raggiunto i 4,72 metri. La Protezione Civile, con circa settanta Centri operativi comunali attivi, monitora costantemente la situazione, pronta a intervenire in caso di necessità.

La decisione di chiudere le scuole e le aree pubbliche a Vicenza evidenzia la serietà della minaccia posta dal maltempo e dall’allerta meteo rossa. Mentre la comunità si prepara al peggio, la solidarietà e la prontezza di azione della Protezione Civile offrono un faro di speranza in mezzo alla tempesta.