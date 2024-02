Bari momenti di paura, crolla balcone in pieno centro in Corso Vittorio Emanuele, in quel momento brulicava di persone

0 SHARES Condividi Tweet

In una giornata come tante nel vivace centro di Bari, la tranquillità è stata bruscamente interrotta dal fragore del crollo di un balcone situato al primo isolato di Corso Vittorio Emanuele

L’incidente ha generato una densa nuvola di polvere, segnale visivo di un evento che ha immediatamente scatenato l’allarme tra passanti e residenti. La descrizione dell’accaduto parla di un “tonfo fortissimo”, una testimonianza dell’impatto significativo dell’evento sulla zona circostante.

Nessun ferito per puro caso

Il fatto che nessuno si trovasse sotto il balcone al momento del crollo è stato descritto come un vero e proprio miracolo. La zona, normalmente brulicante di vita grazie alla sua posizione centrale, ha visto in quel momento una fortuita assenza di passanti, evitando così conseguenze potenzialmente disastrose. La fortuna ha giocato un ruolo chiave nel prevenire danni a persone, un dettaglio che non fa altro che sottolineare l’importanza di controlli strutturali regolari e di un’attenzione costante alla manutenzione degli edifici in aree così frequentate.

Bari, ancora sotto shock per l’accaduto, si trova ora di fronte alla realtà di dover valutare l’integrità strutturale degli edifici del centro storico. L’incidente diventa un campanello d’allarme per le autorità locali, che sono chiamate a rivedere e potenziare le strategie di monitoraggio e intervento per garantire che la sicurezza pubblica sia sempre al primo posto.