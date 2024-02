Domenica 3 marzo giornata memorabile in tv, Barbara d’Urso ospite a Domenica In da Mara Venier e Chiara Ferragni da Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso appare come ospite a Domenica In, segnando il suo ritorno in Rai dopo anni di successi su Mediaset.

Il ritorno di Barbara d’Urso in Rai

Barbara d’Urso compie un significativo ritorno televisivo, questa volta sul palco di Domenica In, condotto da Mara Venier. Questa apparizione, prevista per il 3 marzo, segna il suo primo ingresso in Rai dopo un lungo periodo trascorso tra i corridoi di Cologno Monzese, dove ha lasciato il segno con programmi di successo come Pomeriggio Cinque e Grande Fratello. La sua partecipazione a Domenica In coincide con una serata che vedrà anche Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, creando un doppio appuntamento televisivo molto atteso.

Una pausa riflessiva e il passaggio di testimone

La carriera di Barbara d’Urso ha subito una pausa improvvisa l’estate scorsa, un momento di sospensione che ha portato alla sua assenza dagli schermi in autunno. Nonostante avesse promesso un ritorno a settembre, il suo spazio televisivo è stato ereditato da Myrta Merlino, su decisione di Pier Silvio Berlusconi. Questo cambio di guardia ha rappresentato un punto di svolta per d’Urso, che fino al 31 dicembre è rimasta vincolata da un contratto con Mediaset, per poi trovare la libertà professionale con l’inizio del nuovo anno.

Un nuovo inizio celebrato con un caffeuccio

La notte di capodanno, Barbara d’Urso ha scelto di celebrare l’inizio del 2024 in modo unico, condividendo con i suoi follower un momento intimo, brindando non con lo champagne, ma con un “caffeuccio”. Questo gesto, simbolico di un nuovo inizio, è stato condiviso dal backstage del suo spettacolo teatrale, Taxi A Due Piazze. “Questo è un capodanno particolare per me,” ha dichiarato d’Urso, sottolineando il significato personale e professionale di questo momento di transizione.

Barbara d’Urso si appresta quindi a rivivere la sua passione per la televisione in una nuova casa, portando con sé anni di esperienza e il calore che da sempre la contraddistingue. La sua partecipazione a Domenica In non è solo un ritorno, ma l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, ricco di attese e novità.