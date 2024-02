Sarà Buratin trovata senza vita nella sua abitazione, la 41enne uccisa a coltellate, irreperibile il marito

0 SHARES Condividi Tweet



In meno di 24 ore da un femminicidio a Fornaci di Barga, un’altra donna, Sara Buratin, è stata tragicamente uccisa a Padova.

L’orribile scoperta a Bovolenta

Bovolenta, in provincia di Padova, è stata scossa dalla notizia dell’omicidio di Sara Buratin, trovata morta dalla madre in un lago di sangue nella propria abitazione. L’episodio, che segue a breve distanza un altro femminicidio a Fornaci di Barga, ha rinnovato l’allarme sulla violenza contro le donne in Italia. La madre di Sara, dopo la terribile scoperta, ha subito chiamato i soccorsi, ma per la figlia non c’era già più nulla da fare.

La ricerca del marito

Le indagini si sono immediatamente concentrate sul marito di Sara, un uomo di 39 anni, attualmente irreperibile. Il coinvolgimento del coniuge nelle indagini rende il caso ancor più drammatico, specie considerando che la coppia aveva una figlia di soli 12 anni. La comunità locale e le autorità sono sotto shock, e c’è un forte appello affinché le indagini possano fare rapidamente luce sull’accaduto.