Roma, 16 enne aggredita da un rottweiler mentre era a passeggio con la sua cagnolina, ha riportato gravi ferite

Una giovane di 16 anni è stata gravemente ferita da un rottweiler a Roma, rinnovando i timori per la sicurezza pubblica dopo un incidente simile.

L’incidente di Roma

A Roma, una città ancora scossa dalla recente tragedia che ha visto la morte di Paolo Pasqualini, vittima di un attacco mortale da parte di tre rottweiler, un nuovo episodio di violenza ha rischiato di sfociare in tragedia. Una ragazza di 16 anni è stata gravemente ferita da un rottweiler mentre passeggiava in via Buzzi, zona Laurentina. Il cane, sfuggito al controllo della padrona, ha lasciato sulla gamba della giovane una ferita che ha richiesto cinquanta punti di sutura.

Dettagli dell’aggressione

La vicenda si è svolta in un giardino dove la ragazza, in compagnia del suo meticcio, è stata improvvisamente aggredita dal rottweiler. Nel tentativo di proteggere il proprio animale, la situazione è degenerata fino a quando il rottweiler non ha azzannato la giovane alla gamba. “Pensavo di morire, è stato spaventoso”, sono state le parole della 16enne riportate da Il Messaggero, evidenziando il terrore vissuto in quei momenti.

Reazione e conseguenze

L’intervento di alcuni condomini, allertati dalle urla della ragazza, è stato decisivo per salvarla. Un testimone ha raccontato di aver dovuto ricorrere a metodi estremi per far mollare la presa al cane, riuscendo infine a mettere in sicurezza sia la giovane che l’animale. La ragazza è stata successivamente trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, dove le sono stati applicati cinquanta punti di sutura. Il rottweiler è ora custodito in un canile, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le responsabilità dell’accaduto.