Frontale tra due auto, nonno muore mentre stava accompagnando il nipotino di 12 anni a scuola, il bambino è grave

Tragedia nel Pontino: nonno perde la vita in un incidente stradale mentre accompagna il nipote a scuola

Un mattino di dolore

La comunità del Pontino è stata scossa da una tragedia stradale avvenuta questa mattina, mercoledì 28 febbraio 2024, che ha visto la perdita di un anziano mentre era al volante accompagnando il nipotino a scuola. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via del Murillo e la Migliara 45 nel comune di Sezze, ha coinvolto due veicoli: una Ford Fiesta, con a bordo il nonno settantacinquenne Cesare Abbate e il nipote dodicenne, e una Peugeot 206, guidata da un uomo di circa 30 anni. La collisione tra i due veicoli è stata di una violenza inaudita, portando al tragico esito.

La dinamica dello scontro

La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini. La Ford Fiesta, intenta a raggiungere la scuola del bambino, e la Peugeot 206 si sono scontrate con un impatto devastante. A seguito dello scontro, la Fiesta si è ribaltata, finendo nei campi limitrofi alla strada, mentre la Peugeot è rimasta sull’asfalto, con la parte anteriore completamente distrutta. Le immagini dell’incidente mostrano la gravità del sinistro e il violento impatto subito dai veicoli coinvolti.

Il pronto intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, con vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze che si sono precipitati sul luogo dell’incidente per fornire assistenza. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, per il signor Abbate non c’era più nulla da fare. Il nipotino e il conducente della Peugeot, invece, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina.