Chiara Ferragni era indecisa se annunciare la terza gravidanza o la separazione, ha deciso per la seconda opzione

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia Ferragni-Fedez attraversa un momento cruciale: tra la possibilità di annunciare una terza gravidanza e l’ombra della separazione, emergono dettagli inaspettati.

Il punto di svolta nella relazione

Il magazine “Oggi” ha portato alla luce alcuni retroscena sorprendenti sulla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, suggerendo che la crisi coniugale tra i due potrebbe avere radici più profonde di quanto precedentemente rivelato. Secondo fonti vicine alla coppia, la situazione tra la Ferragni e Fedez si è aggravata a seguito dello scandalo legato al pandoro Balocco, che ha visto un distacco crescente tra i due, culminato con Fedez che, secondo quanto riportato, sarebbe stato “cacciato” di casa dalla moglie. La distanza fisica è diventata anche emotiva, con Fedez che ha cercato rifugio a Miami, lontano dagli impegni professionali e dalla pressione mediatica.

Dilemmi e strategie di Chiara Ferragni

La situazione giudiziaria della Ferragni, aggravata da una multa milionaria dell’AgCom e da un’indagine per truffa aggravata, ha costretto l’imprenditrice a valutare attentamente i suoi prossimi passi. Una fonte ha rivelato che la Ferragni si è trovata davanti a una scelta difficile: annunciare una terza gravidanza per distogliere l’attenzione dai suoi problemi legali o comunicare la fine del suo matrimonio con Fedez. Alla fine, sembra che la decisione sia stata quella di optare per l’addio, una scelta strategica mirata a preservare la sua immagine pubblica e a posizionare la “responsabilità” della separazione sul rapper, facendo leva sulla percezione pubblica della vicenda.

Una separazione annunciata e le sue conseguenze

La presunta separazione, insieme alla decisione della Ferragni di “defenestrare” Fedez, segna un punto di non ritorno per la coppia, con implicazioni che vanno oltre la loro vita privata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’ospitata di Marco Travaglio a “Muschio Selvaggio”, dove ha paragonato la Ferragni a Wanna Marchi senza alcuna reazione da parte di Fedez. Questo episodio ha evidenziato non solo le tensioni esistenti ma anche come la gestione della crisi abbia riflessi significativi sulla loro immagine pubblica e sulle loro carriere.