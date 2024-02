Fedez parla a studenti liceali sulla salute mentale: “Dopo anni ho capito i traumi che mi hanno dato i miei genitori”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha recentemente tenuto un discorso a Torino, rivolto a giovani studenti liceali, evidenziando la necessità urgente di concentrarsi sulla salute mentale.

Il rapper ha apertamente discusso le proprie esperienze, inclusa la lotta contro gli effetti collaterali provocati dall’assunzione di psicofarmaci. “In questo Paese si parla così poco della salute mentale che anche chi ha i mezzi ed è privilegiato, come me, può incappare in situazioni tremende,” ha confessato, rivelando di aver raggiunto punti critici come la balbuzie a causa della terapia farmacologica.

L’importanza del dialogo e dell’esperto

Nel suo intervento, Fedez ha sottolineato quanto sia fondamentale affrontare i propri problemi sia con le persone care che con professionisti del settore. Ha condiviso una riflessione personale sul suo percorso terapeutico: “Dopo 7 anni di terapia ho capito che io sono i traumi che mi hanno dato i miei genitori, anche se lo hanno fatto in maniera inconsapevole.” Questa affermazione ha aperto una finestra sulla complessità dei rapporti familiari e sulla trasmissione intergenerazionale dei traumi, evidenziando la necessità di un supporto psicologico qualificato.

Le generazioni social e le loro sfide

Fedez ha poi ampliato il discorso all’impatto dei social network sulle nuove generazioni, definendole “cavie” di un esperimento sociale e psicologico senza precedenti. “Questa generazione è la cavia dei social. Andrebbero studiate le ripercussioni psicologiche, psichiatriche e sociali degli stessi social network,” ha dichiarato, ponendo l’accento sulla scarsità di studi e ricerche in questo ambito. Questo punto solleva una questione critica riguardo al ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e sui possibili effetti a lungo termine sul benessere psicologico degli individui.