Il cinema italiano dice addio a Luis Molteni, l’inconfondibile “Danny DeVito” nazionale

Conosciuto per la sua straordinaria capacità di interpretare personaggi memorabili, Luis Molteni si spegne a 73 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo italiano.

Una carriera cinematografica ricca e variopinta

Luis Molteni, attore emblematico del panorama cinematografico italiano, ci ha lasciato a soli 73 anni. Soprannominato il “Danny DeVito italiano” per la sua fisicità e il talento nell’interpretare ruoli comici, Molteni ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti appassionati di cinema. La sua carriera, iniziata nel 1980 con il film “Ho fatto splash” di Maurizio Nichetti, si è distinta per una serie di interpretazioni in pellicole cult della commedia italiana come “Nero” (1992), “Perdiamoci di vista” (1994), e “Viaggi di Nozze” (1995), oltre a ruoli in opere teatrali e collaborazioni con grandi nomi dello spettacolo.

L’arte di essere caratterista

Molteni ha dimostrato nel corso degli anni una versatilità e un talento rari, guadagnandosi l’affetto e la stima del pubblico e dei colleghi. La sua capacità di dare vita a personaggi ricchi di sfumature, spesso in ruoli secondari ma sempre di grande impatto emotivo, ha arricchito numerosi film e produzioni teatrali. La sua ultima apparizione cinematografica in “Romeo e Giulietta” di Giovanni Veronesi testimonia la passione e la dedizione che Molteni ha sempre portato nel suo lavoro, fino agli ultimi giorni della sua vita.

Il ricordo e l’omaggio del mondo dello spettacolo

Il mondo del cinema e del teatro italiano si unisce nel ricordo di Luis Molteni, un attore che con la sua simpatia e il suo talento ha lasciato un segno indelebile. Il commosso messaggio dell’istituto mutualistico del Nuovo Imaie evidenzia quanto Molteni fosse amato e rispettato: “Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito ‘de noantri’, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, intanto, goditi il viaggio. I tuoi amici e colleghi.” Con la scomparsa di Molteni, il cinema italiano perde uno dei suoi caratteristi più brillanti e amati, ma il suo ricordo e le sue interpretazioni continueranno a vivere nei cuori degli appassionati.