Marco Mengoni e Matteo Berrettini, prima litigano per colpa di Jovanotti e poi fanno pace e si allenano insieme

Superata una breve discordia per una racchetta promessa, Marco Mengoni e Matteo Berrettini condividono nuovamente la passione per il tennis, dimostrando che l’amicizia può superare piccoli ostacoli.

Un’incomprensione superata con il Tennis

La passione di Marco Mengoni per il tennis è ben nota, così come la sua ammirazione per i successi italiani in Coppa Davis. Tuttavia, una piccola tensione con il tennista Matteo Berrettini aveva leggermente incrinato questa amicizia. Durante un’apparizione a “Stasera c’è Cattelan”, Mengoni ha rivelato di aver avuto una lite con Berrettini per una racchetta di tennis promessa che è finita nelle mani di un altro celebre fan del tennis, Lorenzo Jovanotti. Nonostante l’episodio, sembra che i due abbiano lasciato alle spalle l’accaduto, ritrovando terreno comune nella loro condivisione sportiva.

La riconciliazione su Instagram

La conferma della riconciliazione tra i due è arrivata tramite Instagram, dove Berrettini ha postato una foto che lo ritrae in allenamento con Mengoni. L’immagine, che li mostra entrambi sullo stesso lato del campo, uno al servizio e l’altro pronto a rispondere, porta con sé una didascalia che anticipa ulteriori sessioni di allenamento insieme. “Ci vediamo al prossimo allenamento! Pronti per il doppio,” scrive Berrettini, segnalando il rinnovato spirito di squadra tra i due.

Un legame rinforzato dall’amore per il Tennis

Oltre a condividere momenti sul campo da tennis, Mengoni dimostra il suo supporto per il mondo del tennis italiano, facendo visita anche all’accademia di Riccardo Piatti, luogo di crescita di un altro talento italiano, Jannik Sinner. Questo gesto simboleggia non solo il suo interesse per lo sport ma anche la volontà di restare vicino agli ambienti che promuovono il talento italiano nel tennis. La loro storia ci ricorda che, nonostante possano sorgere incomprensioni, l’amicizia e la passione comune possono sempre trovare la via per un lieto fine.