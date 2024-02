Alessio stroncato da un malore improvviso a 28 anni, il suo corpo senza vita ritrovato dalla madre e dalla sorella

0 SHARES Condividi Tweet

Lutto ad Alatri: la prematura scomparsa di Alessio Gatti lascia la comunità in lutto.

Una perdita improvvisa scuote Alatri

La comunità di Alatri è stata colpita al cuore dalla notizia della scomparsa di Alessio Gatti, ventottenne amato e rispettato, deceduto improvvisamente questa mattina, il 29 febbraio. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso, purtroppo, per Alessio non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, composta dalla madre, dalla sorella e da un ampio cerchio di amici, ma nell’intera comunità di La Donna, quartiere dove viveva, noto per la sua vicinanza al centro storico e al cimitero cittadino.

Alessio Gatti: una vita di gentilezza e studio

Laureato in lettere, mediazione linguistica e traduzione, Alessio era conosciuto per il suo carattere mite e riservato. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto più profondo chi lo conosceva e apprezzava, sia per le sue qualità umane sia per il suo impegno accademico e professionale. La perdita di Alessio è sentita particolarmente dalla sua famiglia, che già in passato aveva affrontato il dolore della perdita del capofamiglia.

Il commiato ad Alessio

I funerali di Alessio Gatti si terranno domani, venerdì primo marzo, alle 15, nella chiesa della Santa Famiglia, situata nel quartiere Civette. La cerimonia sarà un momento di profondo cordoglio ma anche di comunità, in cui amici, conoscenti e cittadini di Alatri si uniranno nel ricordo e nel sostegno alla famiglia di Alessio.