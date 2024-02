La verità di Chiara Ferragni sulla fine con Fedez ai microfoni di Pomeriggio 5

0 SHARES Condividi Tweet

Un’intervista esclusiva rivela i sentimenti di Chiara Ferragni sulla sua separazione da Fedez, smentendo le teorie di una manovra mediatica

Le parole di Chiara

Chiara Ferragni ha aperto il suo cuore in un’intervista con Pomeriggio 5 riguardo la sua separazione da Fedez. L’indiscrezione, che ha sollevato molte speculazioni, viene da lei stessa definita come “una realtà dolorosa e non una mossa strategica”. Chiara esprime con forza il suo disappunto per le voci che insinuano come la loro separazione sia unicamente un escamotage per distogliere l’attenzione dal caso Balocco. “Non è finto niente, non è un’exit strategy”, ha dichiarato l’imprenditrice, sottolineando come sia “abbastanza offensivo che le persone pensino questo”.

Un simbolo di fortuna nel mezzo della tempesta

In un momento di leggerezza, Chiara Ferragni ha anche condiviso un desiderio inaspettato: ricevere un cornetto portafortuna, simile a quello consegnato a Fedez da parte del programma di Myrta Merlino. “Anche io voglio il cornino, fatemelo recuperare”, ha detto con una nota di ironia. Questo gesto, benché fatto in tono scherzoso, evidenzia il bisogno di un po’ di leggerezza e positività in un periodo segnato da tensioni e speculazioni.

La verità di una separazione

Nonostante le congetture e le teorie di complotto, il cuore della questione resta la fine di un matrimonio che ha affascinato e ispirato molti. La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez non è frutto di calcoli o strategie, ma la conclusione naturale di un percorso condiviso che, per motivi loro noti, ha raggiunto il suo termine. Ha poi sottolineato come sia offensivo che la gente pensi in questi termini. Chiara ribadisce con forza questo concetto, cercando di porre fine alle infinite speculazioni che circondano questo momento così personale e delicato della sua vita.