Pierpaolo Pretelli imita Lazza a Tale e quale, Lazza si offende e Pretelli gli chiede scusa

Un dialogo aperto tra Pierpaolo Pretelli e Lazza risolve le tensioni dopo un’imitazione controversa a Tale e Quale Show.

Un incontro virtuale per appianare le divergenze

Pierpaolo Pretelli, ospite a “La vita in diretta”, ha condiviso dettagli sulla sua recente interazione con il cantautore Lazza, seguita a un episodio di imitazione che ha sollevato critiche. Pretelli ammette senza remore: “Era cringe”, riferendosi alla propria performance a Tale e Quale Show che non è stata ben accolta da Lazza. La replica del cantautore non si è fatta attendere, manifestando il proprio disappunto attraverso un post sui social, poi rimosso, in cui criticava apertamente la rappresentazione offerta da Pretelli e alcune battute dei conduttori della trasmissione.

*La reazione di Lazza e la risposta di Pretelli

Dopo il post di Lazza, che esprimeva il suo malcontento per l’imitazione ricevuta, Pierpaolo Pretelli ha preso l’iniziativa di contattarlo direttamente via social. “Ho parlato con Lazza sui social in Direct… e giustamente lui diceva che era un po’ cringe”, racconta Pretelli, dimostrando un approccio umile e aperto al dialogo. La conversazione si è conclusa con scuse formali da parte di Pretelli e un seguito reciproco su Instagram, segno di una riconciliazione digitale e dell’inizio di una nuova amicizia virtuale.

Critiche, social network e riconciliazioni

La vicenda mette in luce non solo la dinamica tra personalità pubbliche nel gestire le divergenze nate in ambito televisivo ma anche il ruolo dei social network come spazi per il dialogo e la risoluzione dei conflitti. Nonostante la critica iniziale, Lazza ha successivamente ridimensionato il proprio disappunto, specificando che il vero motivo di fastidio era stato il comportamento post-esibizione, più che l’imitazione stessa. La rimozione del post polemico da parte di Lazza rimane avvolta nel mistero, lasciando spazio a interpretazioni diverse.