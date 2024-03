A 25 anni annuncia la propria morte su LinkedIn dopo una lunga battaglia contro un tumore raro

0 SHARES Condividi Tweet

Una giovane donna di Leeds condivide il suo ultimo messaggio su LinkedIn, lasciando un’impronta indelebile nella lotta contro una rara forma di cancro.

L’annuncio che ha commosso il web

Daniella Thackray, una 25enne di Leeds, ha lasciato un messaggio toccante su LinkedIn poco prima della sua scomparsa, dovuta a un raro cancro conosciuto come colangiocarcinoma. Prima di morire, Daniella, responsabile delle risorse umane, ha espresso il desiderio che la sua famiglia condividesse un aggiornamento che aveva preparato, illuminando migliaia di persone con le sue parole.

Nel post, Daniella riflette sulla sua vita, affermando di averla amata nonostante la battaglia contro “questa malattia orribile e crudele”.

La sua storia e il suo coraggio hanno rapidamente guadagnato l’attenzione di decine di migliaia di persone online.

Un messaggio di speranza oltre il dolore

Nel suo commovente messaggio, Daniella ha espresso una profonda riflessione sulla natura ingiusta del cancro, sottolineando come non sempre sia il risultato di scelte di vita ma possa essere anche una tragica fatalità.

“Se stai leggendo significa che sono morta a causa della mia battaglia contro il cancro e la mia famiglia sta pubblicando il mio messaggio finale per mio conto,” ha scritto, volendo evidenziare come, nonostante la sua condizione, avesse scelto di affrontare la malattia con coraggio e determinazione.

La sua speranza era quella di ispirare ulteriori ricerche su questa rara forma di tumore, affinché in futuro altre persone potessero avere speranze di cura migliori.

L’eredità di una guerriera

La determinazione di Daniella nel voler vivere la vita fino all’ultimo respiro è un potente promemoria del valore della resilienza umana di fronte alle avversità. “Anche se non possiamo controllare ciò che ci accade, possiamo controllare il modo in cui reagiamo,” ha dichiarato, incoraggiando tutti a perseguire ciò che li rende felici e a non permettere a nessuno di oscurare la loro gioia di vivere.

Il suo ultimo messaggio ha ispirato quasi 3mila commenti su LinkedIn, testimoniando l’impatto profondo che la sua storia ha avuto sulla comunità online e oltre, lasciando un’eredità di coraggio, speranza e amore per la vita.