Azzannata a morte dal proprio cane nel giardino di casa, inutili i tentativi del marito di salvarla

Una tragica fine per Gianna Canova a Mercatino Conca, sconvolge la comunità locale dopo un attacco fatale del proprio cane.

Un tragico destino in giardino

Gianna Canova, 80 anni, ha incontrato una fine tragica nel giardino di casa sua a Mercatino Conca, vittima dell’attacco mortale del suo cane, un incrocio di pastore maremmano. La donna è stata trovata senza vita, in una scena raccapricciante, senza apparenti motivazioni che potessero spiegare l’improvvisa aggressività dell’animale.

L’attacco si è verificato intorno alle 17:30, e nonostante i tentativi disperati del marito, Italo Schiavi, di intervenire, l’esito è stato fatale. La coppia aveva il cane da sette anni, che dopo l’incidente è tornato inspiegabilmente docile.

L’intervento delle autorità

La notizia ha rapidamente scosso Mercatino Conca, una comunità che si è ritrovata a fare i conti con una tragedia tanto improvvisa quanto incomprensibile.

Le forze dell’ordine e i servizi veterinari sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto per le necessarie indagini, mentre il sindaco Omar Lavanna ha espresso il proprio shock e cordoglio, sottolineando la gravità dell’evento in un contesto già sensibile per questioni legate alla gestione dei cani pericolosi.

Riflessioni e condoglianze

L’incidente ha suscitato una profonda riflessione sul rapporto tra uomini e cani, e sulle responsabilità che derivano dalla scelta di avere un animale domestico, specialmente quando questo può rappresentare un potenziale rischio.

Il sindaco Lavanna ha esteso le sue condoglianze a Italo Schiavi, marito della vittima, e ha invitato la comunità a trarre insegnamento da questa tragica esperienza.