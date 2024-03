Puglia, studente frattura la spalla a un professore con un calcio dopo essere stato rimproverato

0 SHARES Condividi Tweet

Un inquietante episodio di violenza scolastica scuote Crispiano, con un insegnante aggredito da uno studente per un motivo futile.

Spirito di violenza fuori dall’aula

La tranquilla mattinata di Crispiano è stata sconvolta da un atto di violenza inaudita davanti all’istituto alberghiero “Elsa Morante”, situato in Via per Martina Franca. Un docente dell’istituto, in attesa della moglie anch’essa insegnante, ha subito un violento assalto fisico da parte di uno studente minorenne. Il pretesto dell’aggressione? Un semplice urto accidentale con uno zaino alla vettura del professore. Nonostante l’apparente banalità della situazione, la reazione dello studente è stata di una violenza sproporzionata, culminata con l’insegnante ferito gravemente e necessitante di cure ospedaliere e intervento chirurgico per una frattura alla spalla. La comunità educativa e i presenti sono rimasti attoniti di fronte a tale esplosione di rabbia.

Risposte della comunità e delle autorità

La gravità dell’incidente ha richiamato l’attenzione non solo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, intervenute per prestare soccorso e avviare le indagini, ma anche delle autorità locali. L’assessore Valentina Mastronuzzi e il sindaco Luca Lopomo hanno entrambi espresso ferma condanna per l’accaduto, sottolineando l’inaccettabilità della violenza, soprattutto in contesti dedicati all’istruzione, al dialogo e al rispetto reciproco. Il forte appello all’assunzione di responsabilità da parte di tutti riflette la preoccupazione per un fenomeno di violenza che, pur essendo isolato, richiama alla mente altri tristi eventi simili avvenuti in Puglia.