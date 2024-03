Stretta sui ragazzi violenti a scuola, multe fino a 10.000,00 per chi aggredisce il personale scolastico

0 SHARES Condividi Tweet

Il governo introduce multe fino a 10.000 euro per studenti che aggrediscono il personale scolastico, mirando a contrastare la violenza nelle scuole.

Nuove regole per la sicurezza a scuola

Il panorama educativo italiano si appresta a vivere un significativo cambiamento con l’introduzione di misure punitive severamente monetarie per gli studenti che si rendono protagonisti di aggressioni nei confronti dei docenti e del personale scolastico. Questa novità è stata recentemente proposta dal governo tramite un emendamento discusso in Senato, all’interno di un disegno di legge incentrato sulla valutazione del comportamento degli studenti. La sanzione pecuniaria, che può variare da 500 a 10.000 euro, si configura come un tentativo di deterrenza contro la violenza scolastica, che negli ultimi tempi ha visto un preoccupante incremento di episodi aggressivi. Secondo Annalisa Cangemi, l’obiettivo è chiaro: creare un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

Un fenomeno in crescita: la violenza nelle scuole

La necessità di introdurre tali misure si fa sentire con urgenza alla luce dei numerosi episodi di violenza registrati nel corso dell’anno, che hanno visto insegnanti e personale scolastico vittime di attacchi, talvolta anche molto gravi. L’episodio più eclatante è avvenuto il 5 febbraio presso il centro di formazione professionale Enaip di Varese, dove un docente è stato ferito gravemente da uno studente. Questi episodi non solo mettono in luce la problematica della sicurezza all’interno degli istituti, ma sollevano anche interrogativi sulle dinamiche relazionali tra studenti e personale scolastico, spingendo il governo ad agire con decisione.

Tra autoritarismo e diritto alla protesta: le reazioni

Le misure punitive introdotte non sono state accolte senza critiche. Alcuni esponenti politici e attivisti, come Peppe De Cristofaro dell’Alleanza Verdi e Sinistra, hanno espresso preoccupazioni riguardo a quello che percepiscono come un approccio troppo autoritario da parte delle autorità, che rischierebbe di soffocare il diritto alla protesta e alla libera espressione degli studenti. La tensione tra la necessità di mantenere l’ordine e sicurezza nelle scuole e il diritto degli studenti di esprimere pacificamente il proprio dissenso continua a essere un tema di forte dibattito, con il governo che si trova a dover bilanciare questi due aspetti fondamentali della vita scolastica e civile.