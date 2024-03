Investe la moglie facendo retromarcia con l’auto: lei rimane intrappolata sotto il veicolo, la donna lotta tra la vita e la morte

0 SHARES Condividi Tweet

In un parcheggio di Ancona, tragico incidente coinvolge una coppia di anziani: la moglie investita dal marito viene ricoverata in gravi condizioni.

Tragedia nel parcheggio di Ancona

Un drammatico evento ha sconvolto il tranquillo pomeriggio di un parcheggio ad Ancona. Un pensionato, nel tentativo di parcheggiare l’auto in retromarcia, ha tragicamente investito sua moglie, una 75enne appena scesa dal veicolo. La vettura ha continuato la sua corsa fino a schiantarsi contro delle fioriere, come riportato dal Corriere Adriatico. Questo incidente sottolinea la pericolosità di manovre apparentemente semplici, soprattutto in spazi confinati come i parcheggi.

Soccorsi e condizioni critiche

La scena che si è presentata ai soccorritori era agghiacciante: la donna, schiacciata dalle ruote dell’auto, era rimasta incastrata sotto il veicolo. “La donna – schiacciata dalle ruote dell’auto – è rimasta incastrata sotto il veicolo,” riportano le fonti. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi: il 118 con l’eliambulanza, l’automedica e la Croce Gialla di Camerano, i vigili del fuoco e la polizia locale. Grazie al tempestivo intervento, la donna è stata estratta e trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette, dove le sue condizioni sono state valutate come gravi. Anche il marito, profondamente scosso dall’accaduto, è stato accompagnato al pronto soccorso.