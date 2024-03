Neonata perde la vita durante il parto, la sua spalla intrappolata durante il travaglio

0 SHARES Condividi Tweet

Inchiesta sulla tragica morte di una neonata a Brescia: in corso le indagini

Apertura di un’inchiesta per chiarimenti

La Procura di Brescia ha intrapreso un’indagine per gettare luce su un evento luttuoso avvenuto presso il centro Poliambulanza, dove una neonata ha perso la vita in circostanze tragiche.

La piccola, vittima di un parto complicato durante il quale sarebbe rimasta incastrata con la spalla, non è riuscita a sopravvivere nonostante gli sforzi del personale medico.

Indagini e procedure in corso

Il pubblico ministero Erica Battaglia ha prontamente ordinato un’autopsia sul corpo della neonata, un passo cruciale per determinare con precisione la causa del decesso. Questo esame post-mortem è fondamentale per fornire chiarezza sulla sequenza di eventi e sulle eventuali responsabilità mediche coinvolte. Sebbene al momento non siano stati nominati indagati, la decisione di sequestrare la cartella clinica della piccola sottolinea la serietà con cui viene trattata la questione e l’impegno nel ricostruire l’intero iter terapeutico e assistenziale fornito.