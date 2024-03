Puglia, morte sul lavoro, in una ditta di logistica operaio 40 enne perde la vita cadendo da oltre 10 metri

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia sul lavoro a Brindisi: perde la vita un uomo di 40 anni

Incidente fatale in zona industriale

Nella tarda serata di ieri, la zona industriale di Brindisi è stata teatro di un tragico incidente sul lavoro che ha visto la perdita di un uomo di 40 anni. L’incidente è avvenuto all’interno di un’azienda specializzata in logistica, dove la vittima era impiegata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava svolgendo alcune operazioni all’interno dello stabilimento quando ha fatto una caduta fatale dal tetto della struttura, precipitando da un’altezza di oltre dieci metri.

Sforzi vani per salvare l’uomo

Nonostante gli immediati tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, arrivati prontamente sul posto, ogni sforzo per rianimare l’uomo si è rivelato inutile. La gravità delle ferite riportate a seguito della caduta non ha lasciato speranze, segnando una drammatica conclusione per l’evento. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dello Spesal, l’ente preposto alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro, per effettuare le prime valutazioni e accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

Indagini in corso

La polizia ha avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.