24enne si lancia da un ponte cadendo sull’autostrada rischiando di essere investita, lotta tra la vita e la morte

0 SHARES Condividi Tweet

Una giovane di 24 anni si lancia nel vuoto da un cavalcavia dell’A14, rischiando di essere colpita dalle auto. E’ gravissima

Tragico incidente a Giulianova

Una giovane donna di 24 anni è sopravvissuta in modo miracoloso dopo essere precipitata da un cavalcavia dell’autostrada A14, cadendo da un’altezza di 5 metri.

L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 11 sul cavalcavia di Case di Trento, nel comune di Giulianova, che sovrasta l’arteria autostradale.

La donna, in gravi condizioni, è stata vittima di un terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche, data la velocità delle auto in transito nell’area.

Le circostanze dell’accaduto

Le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto sono tuttora in corso, ma secondo le prime ricostruzioni, la donna, residente a Mosciano Sant’Angelo, avrebbe deciso di recarsi sul ponte nonostante le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da pioggia e forti raffiche di vento. Si ritiene che abbia superato la recinzione di sicurezza per poi sporgersi nel vuoto, precipitando sull’asfalto della corsia sud dell’A14, poco dopo un’area di emergenza. “In quel momento stavano transitando tre auto e un tir che fortunatamente sono riusciti a fermarsi in tempo, evitando di investirla e prevenendo un potenziale incidente multiplo,” hanno riferito le fonti.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Il pronto intervento degli automobilisti e dei soccorsi ha giocato un ruolo cruciale nel salvare la vita della giovane. Un’ambulanza medicalizzata del 118 da Sant’Omero è giunta rapidamente sul posto, permettendo di prestare le prime cure alla donna, che presentava un politrauma e un grave trauma cranio-commotivo.

È stata successivamente trasferita all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

“Le sue condizioni sono molto gravi,” hanno comunicato i medici. La polizia autostradale, sottosezione Pescara nord, è intervenuta per i rilievi del caso, cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato a questo drammatico incidente.