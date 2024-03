Malore a bordo del volo Trieste-Vienna, passeggero muore subito dopo l’atterraggio, “Stava bene, parlavamo, poi si è accasciato”

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità ospedaliera in lutto per la scomparsa di Gianpietro Scomparin, deceduto a seguito di un malore improvviso durante un volo per Vienna.

Un tragico volo verso Vienna

Mentre si dirigeva verso un convegno a Vienna, Gianpietro Scomparin, 57 anni, responsabile ICT presso l’ospedale “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso, ha perso improvvisamente conoscenza a bordo dell’aereo, lasciando in lutto colleghi e conoscenti.

Accanto a lui, in quel momento cruciale, si trovava Gabriele Geretto, amministratore delegato dell’ospedale, che ha immediatamente lanciato l’allarme nel tentativo disperato di salvare l’amico. “Non c’erano segni premonitori, è stato terribile,” ha dichiarato Geretto, evidenziando la tragicità dell’evento inaspettato.

Sforzi disperati e addio a un pilastro della comunità

Nonostante gli sforzi del personale di bordo, che per circa trenta minuti ha tentato di rianimare Scomparin con l’uso di un defibrillatore, e l’intervento tempestivo dei soccorsi una volta atterrati, Scomparin è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Questo evento tragico sottolinea non solo la fragilità della vita ma anche l’impatto che una figura come Scomparin ha avuto sulla sua comunità professionale e personale.

Ricordo di un uomo eccezionale

Gabriele Geretto, profondamente colpito dalla perdita, ha condiviso un commovente ricordo dell’amico e collega, descrivendolo come un fratello e un pilastro su cui si poteva sempre contare. “Una persona preparata, un genio dell’informatica,” ha detto Geretto, sottolineando la capacità di Scomparin di affrontare le sfide più complesse con un sorriso e un approccio solare.