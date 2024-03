Perde il controllo della sua Audi Q3 e si schianta contro un balnero, muore il 27enne Jordan Mantovani

0 SHARES Condividi Tweet



Tragedia a Sermide-Felonica: Jordan Mantovani, 27 anni, perde la vita in un incidente stradale.

Un fatale schianto

Nel pomeriggio di oggi, la tranquillità del Comune di Sermide-Felonica, in provincia di Mantova, è stata bruscamente interrotta da un tragico incidente stradale che ha visto coinvolto Jordan Mantovani, un giovane di 27 anni residente a Sermide. Alla guida della sua Audi Q3, Mantovani ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro un albero dopo una fatale uscita di strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il giovane, estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco ma già deceduto sul colpo.

Le indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ora al centro delle indagini dei carabinieri, che cercano di ricostruire i dettagli dell’accaduto. L’incidente, verificatosi intorno alle 16, ha richiamato sul posto diverse squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco di Castelmassa, i carabinieri di Magnacavallo, e i mezzi di Soccorso Azzurro di Sermide oltre all’auto medica da Pieve di Coriano. Si ipotizza che la causa dell’incidente possa essere stata l’asfalto reso viscido dalla pioggia, un elemento che ha tragicamente contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Una comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Jordan Mantovani ha lasciato un profondo segno nella comunità di Sermide-Felonica e nell’intera provincia di Mantova. Un giovane pieno di vita, conosciuto e apprezzato, la cui tragica fine ha spezzato i cuori di familiari, amici e conoscenti. Questo incidente aggiunge un altro nome alla triste lista di vite spezzate sulle strade, ricordando a tutti l’importanza della prudenza alla guida, specialmente in condizioni meteo avverse. La comunità si stringe nel dolore, commemorando la vita di Jordan e sperando che simili tragedie possano essere evitate in futuro.