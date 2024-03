Lo stato di ansia di Chiara Ferragni per l’intervista a “Che Tempo che Fa”, “Tremo di paura e piango”

0 SHARES Condividi Tweet

Prima della sua apparizione a “Che Tempo che Fa”, Chiara Ferragni condivide la sua ansia con i follower, chiedendo sostegno.

L’anticipazione di Chiara Ferragni su Instagram

Prima della sua partecipazione alla nota trasmissione televisiva “Che Tempo che Fa”, l’influencer Chiara Ferragni ha espresso tramite Instagram il proprio stato d’ansia. Rivolgendosi ai suoi numerosi follower, Ferragni ha pubblicato una serie di stories in cui manifesta apertamente i suoi sentimenti: “A dir poco agitata per stasera – scrive – mandatemi tutte le vostre good vibes”. Questo gesto sottolinea il legame tra l’influencer e la sua community, dimostrando come anche i personaggi pubblici vivano momenti di vulnerabilità.

Sentimenti e riflessioni prima del grande evento

La tensione cresce per Chiara Ferragni mentre si avvicina il momento dell’intervista. “Grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così, vi voglio bene”, confessa in un’altra story. Queste parole riflettono la sincerità e l’umanità di Ferragni, che non teme di mostrare le proprie insicurezze. La sua dichiarazione, “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera”, sottolinea l’importanza dell’autenticità al di là della perfezione spesso ricercata sui social.

Il sostegno dei follower e la richiesta del Codacons

Mentre Chiara Ferragni si prepara per la serata, conclude ringraziando i suoi sostenitori e anticipando l’incontro televisivo con Fabio Fazio. “Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e speriamo mi porti fortuna”, esprime, evidenziando il valore del supporto ricevuto online. Nel frattempo, il Codacons interviene con una lettera indirizzata a Fazio, sollevando questioni delicate riguardanti la presenza dell’influencer sullo schermo. “Ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come Chiara Ferragni oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni”, evidenzia l’associazione, chiedendo di affrontare specifiche tematiche durante l’intervista. Questa mossa del Codacons evidenzia la complessità della figura pubblica di Ferragni, coinvolta in dinamiche che trascendono la semplice apparenza mediatica.