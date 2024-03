Chi erano i tre morti dell’incidente sulla statale 16, lo chef Dante, l’operaio Paolo e la nipote 15enne Martina

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente sulla statale 16 vicino a Vasto lascia tre morti e una giovane gravemente ferita.

Il tragico evento vicino a Vasto

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Vasto, in provincia di Chieti, lungo la statale 16. Nella notte tra sabato 2 marzo, due veicoli si sono scontrati nei pressi del parcheggio Casarza, causando la morte di tre persone. Tra le vittime c’è il noto ristoratore Dante Carpi, proprietario del ristorante La Barcaccia, che viaggiava nella sua Bmw coupe insieme al figlio, il quale è miracolosamente sopravvissuto. L’altro veicolo coinvolto, una Jeep Renegade, ospitava Paolo Marchesani, 51 anni, e sua nipote Martina Mancini, di 15 anni, entrambi deceduti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che stessero andando a una festa di compleanno in un paese vicino.

Conseguenze e soccorsi sul posto

L’incidente ha avuto gravi conseguenze anche per un’altra giovane, una ragazza di 19 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche. I soccorsi, composti da personale del 118, vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto. I carabinieri hanno inoltre provveduto a chiudere la statale Adriatica al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Non è ancora noto se la causa sia stata un guasto meccanico o un errore umano. La Procura di Vasto ha disposto il sequestro delle due vetture coinvolte per sottoporle a un’accurata analisi tecnica. Inoltre, è prevista nelle prossime ore la richiesta di autopsia sulle tre vittime per contribuire a fare luce sulle dinamiche dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.