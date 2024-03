Bambino di 4 anni muore soffocato dopo essersi nascosto in un’asciugatrice durante un gioco di nascondino

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente domestico a Magaluf: un bambino di 4 anni perde la vita intrappolato in un’asciugatrice.

La tragica fatalità a Magaluf

Nella località turistica di Magaluf, parte del comune di Calvià sull’isola di Maiorca, si è verificato un tragico incidente domestico che ha visto protagonista un bambino di soli 4 anni. Il piccolo, giovedì mattina, 29 febbraio, ha perso la vita in circostanze strazianti: mentre giocava a nascondino, si è introdotto all’interno di un’asciugatrice, rimanendovi intrappolato fino a soffocare. La zia, a cui era stata affidata la tutela del bambino, si era addormentata, perdendo di vista il nipote e non accorgendosi della sua assenza fino a quando non era troppo tardi.

Le circostanze dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30, in un giorno in cui il bambino non andava a scuola per una festività. Nonostante le precedenti occasioni in cui il piccolo si era già nascosto nell’asciugatrice, provocando le preoccupazioni e i rimproveri dei familiari, nessuno avrebbe potuto immaginare un esito così tragico. La Guardia Civil ha avviato un’indagine per approfondire le circostanze dell’accaduto, che al momento appare come un fatale incidente domestico. La comunità di Magaluf è stata scossa da questa notizia, riportata con dolore e incredulità dai media locali.

Le conseguenze e le indagini

Dopo la scoperta del corpo del bambino, la morte è stata immediatamente segnalata al Tribunale d’Istruzione numero 9 di Palma, che ora dovrà chiarire la dinamica degli eventi e valutare eventuali responsabilità. Questo tragico evento mette in luce l’importanza della supervisione continua dei minori, soprattutto in ambienti domestici dove la curiosità e il desiderio di esplorare possono portare a conseguenze fatali. La comunità di Magaluf e l’intera isola di Maiorca sono in lutto per la perdita di una vita così giovane, un dolore che lascia senza parole e solleva interrogativi su come prevenire simili tragedie in futuro.