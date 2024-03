Giovane mamma 38enne muore mentre è al lavoro per un malore improvviso, le colleghe sotto choc

0 SHARES Condividi Tweet

La città di Spinea in lutto per la prematura scomparsa di Mimoza Krasniqi, madre coraggiosa e lavoratrice instancabile.

Una perdita improvvisa e dolorosa

La cittadina di Spinea, in provincia di Venezia, è stata colpita da una tragedia improvvisa che ha lasciato la comunità in profondo lutto. Mimoza Krasniqi, nota affettuosamente come Moza, è deceduta all’età di 38 anni a seguito di un malore improvviso mentre era al lavoro in un hotel della zona, dove svolgeva l’attività di cameriera. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli abitanti, lasciando tutti in uno stato di incredulità e dolore. Originaria del Kosovo, Mimoza viveva nel cuore di Spinea da quando si era trasferita per matrimonio, ed è sopravvissuta dal marito e dai suoi cinque figli, il più grande dei quali è appena diventato maggiorenne.

Un pilastro di forza e dedizione

Nonostante le sfide poste dalla gestione di una famiglia numerosa, con i più piccoli che frequentano le scuole elementari e medie del comprensorio scolastico Furlan a Spinea, Mimoza era da poco tornata al lavoro, testimoniando la sua determinazione e il suo impegno nel provvedere al meglio per i suoi cari. Le sue amiche e colleghe la ricordano come una donna di straordinaria gentilezza e semplicità, una figura di vitalità e disponibilità che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di lottare per il benessere della sua famiglia. La figlia maggiorenne, in un toccante tributo alla madre, ha promesso di fare tutto il possibile per mantenere unita la famiglia, un segno del profondo legame e dell’amore che legava Mimoza ai suoi figli.

Una comunità si stringe attorno alla famiglia

La scomparsa di Mimoza ha mosso la comunità di Spinea a un gesto di solidarietà concreta, con alcuni genitori dei compagni di scuola dei tre figli più piccoli che hanno deciso di supportare la famiglia Krasniqi in maniera anonima, dimostrando quanto il senso di comunità possa fare la differenza nei momenti di maggiore bisogno. Nonostante l’assenza frequente del marito per lavoro, Mimoza è stata la colonna portante della famiglia, un esempio di forza e dedizione. I funerali si terranno in Kosovo, come deciso dalla famiglia, ma il ricordo di Mimoza resterà vivo nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata a Spinea, lasciando un’impronta indelebile nella comunità che ora piange la sua perdita.