Citofonare Rai2, momento di preoccupazione: Paola Perego costretta a lasciare la diretta per un malore

0 SHARES Condividi Tweet

In seguito a un malore, Paola Perego ha dovuto abbandonare improvvisamente la conduzione di “Citofonare Rai2”. La Ventura rassicura: “Niente di grave”.

Un’improvvisa assenza sul piccolo schermo

Durante la puntata di oggi, domenica 3 marzo di “Citofonare Rai2”, Paola Perego ha lasciato la trasmissione senza farvi ritorno dopo una pausa pubblicitaria. Simona Ventura, sua collega e co-conduttrice del programma, ha subito spiegato agli spettatori il motivo dell’imprevista assenza, attribuendola a un malore passeggero di Perego: “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa”. Le parole della Ventura hanno avuto lo scopo di tranquillizzare il pubblico a casa, sottolineando la natura non grave del malore.

Le rassicurazioni di Paola Perego sui social

L’assenza di Perego dal programma ha suscitato preoccupazione tra il pubblico, soprattutto alla luce delle sue recenti dichiarazioni riguardanti il cancro al rene di cui è stata diagnosticata e operata. La Perego, conscia dell’apprensione dei suoi follower, ha voluto rassicurarli direttamente tramite una storia su Instagram: “Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”.

La battaglia di Paola Perego e il messaggio sulla prevenzione

La salute di Paola Perego è stata al centro dell’attenzione negli ultimi tempi, soprattutto dopo la sua partecipazione a “Verissimo”, dove aveva condiviso la sua esperienza con il cancro e gli attacchi di panico. La conduttrice ha enfatizzato l’importanza della prevenzione, ricordando come questa abbia giocato un ruolo cruciale nella diagnosi precoce del suo tumore al rene. La sua storia è diventata un messaggio di incoraggiamento per molti, dimostrando l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di non trascurare i controlli medici. Nonostante le difficoltà affrontate, la Perego ha mostrato forza e resilienza, auspicando di ritornare presto al lavoro e alla vita di tutti i giorni.