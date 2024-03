Attimi di paura in Puglia, scuolabus pieno di bimbi si blocca sui binari, i piccoli passeggeri salvati all’ultimo

0 SHARES Condividi Tweet

Un rischio evitato per un soffio a Copertino: scuolabus bloccato sui binari salva i bambini all’ultimo momento.

Una mattinata di paura a Copertino

Due giorni fa, la città di Copertino, situata in provincia di Lecce, è stata teatro di un evento che ha sfiorato la tragedia. Uno scuolabus carico di giovanissimi studenti dell’istituto comprensivo Strafella si è trovato intrappolato tra i binari di un passaggio a livello, proprio nel momento in cui le sbarre si abbassavano per consentire il passaggio di un treno.

L’immagine dell’autobus fermo, con i bambini visibilmente spaventati in piedi al suo interno, è diventata virale in rete, scatenando l’indignazione di genitori e cittadini. L’autista, al momento sospeso e in attesa di esiti tossicologici, ha visto la sua condotta messa seriamente in discussione.

Cronaca di un incidente annunciato

Quella che sembrava una normale giornata di scuola ha preso una piega inaspettata quando, per cause ancora da chiarire, l’autista dello scuolabus ha tentato una manovra rischiosa. Nonostante i segnali di allarme, come il semaforo rosso e l’avviso acustico dell’imminente abbassamento delle sbarre, ha proseguito, finendo con il bloccarsi tra i binari. “Fortunatamente l’allarme per lo scuolabus incastrato sui binari è stato immediatamente dato alla stazione ferroviaria, che ha bloccato il treno in arrivo diretto a Nardò,” un dettaglio che ha evitato conseguenze ben più gravi.

La reazione della comunità e le misure adottate

L’episodio non ha tardato a suscitare reazioni a vari livelli. Il sindaco di Copertino, Sandrina Schito, ha prontamente reagito all’accaduto, avviando un procedimento disciplinare nei confronti dell’autista.

In sua sostituzione, un altro conducente garantirà il servizio di trasporto scolastico, nell’attesa che gli accertamenti in corso, compresi gli esami tossicologici, forniscano un quadro chiaro della situazione.