Chiara Ferragni intervista con il cuore in mano a ‘Che tempo che fa’: “Io e Fedez ci vogliamo bene”

Chiara Ferragni affronta la tempesta mediatica e la crisi con Fedez in un’intervista franca e aperta a ‘Che tempo che fa’.

Chiara Ferragni: tra polemiche e riflessioni personali

Chiara Ferragni ha da qualche minuto partecipato al programma ‘Che tempo che fa’, condotto da Fabio Fazio, dove ha condiviso la sua esperienza riguardo le recenti controversie e la situazione attuale del suo matrimonio con il rapper Fedez. L’ingresso in studio, sulle note di “Shallow” di Lady Gaga, è stato accolto con calorosi applausi, segno di un pubblico empatico e supportivo. La Ferragni ha esposto i suoi sentimenti riguardo gli ultimi mesi difficili, sottolineando come, nonostante la portata delle sue vicende personali, queste rimangano di minore entità rispetto alle vere tragedie del mondo. “Mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio. Niente ti prepara alla violenza di certi attacchi,” ha confessato, evidenziando la crudezza e l’imprevedibilità degli attacchi online.

Il caso pandoro e la crisi matrimoniale

L’influencer ha poi parlato del “caso pandoro”, un punto di svolta che l’ha portata a riflettere sull’importanza di gestire le proprie comunicazioni in maniera diversa, soprattutto alla luce della sentenza dell’antitrust. La Ferragni ha difeso l’idea che fare beneficenza e pubblicizzarla possa avere un effetto positivo, facendo riferimento alla sua donazione durante il festival di Sanremo. Tuttavia, ha espresso rammarico per eventuali fraintendimenti causati dai messaggi condivisi con Fedez, ammettendo la possibilità di aver commesso degli errori. La discussione si è poi spostata sulla crisi con il marito, delineando un quadro di incertezza ma anche di maturità: “Vediamo come andrà, non lo so… Siamo due persone adulte che si vogliono bene.”

Vivere nel presente, al di là dei social

La Ferragni ha infine riflettuto sull’uso dei social media, sottolineando come questi rappresentino solo una frazione della sua vita. Pur avendo condiviso aspetti della sua vita quotidiana con naturalezza, l’influencer ha ribadito che non esiste alcuna strategia dietro la gestione della sua immagine online, soprattutto in riferimento alla sua relazione con Fedez. Ha espresso gratitudine verso i suoi follower per la comprensione e l’accettazione, enfatizzando l’importanza di vivere il presente e di valorizzare la vita reale oltre lo schermo. “I social non sono tutto,” ha concluso, ponendo l’accento sulla necessità di bilanciare la vita digitale con quella reale, soprattutto ora che la priorità è la felicità dei loro figli.