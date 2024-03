Grande fratello choc in diretta, entra nella casa ma subito dopo viene prelevato e arrestato per una condanna precedente

0 SHARES Condividi Tweet

Concorrente della casa, è stato arrestato da forze dell’ordine appena 24 ore dopo il suo ingresso nel reality.

Liam Osmani, Osmani, condannato nel 2022 a due anni e sei mesi di reclusione per frode, è stato prelevato in diretta. “L’uomo è stato chiamato in confessionale e le forze dell’ordine l’hanno prelevato,” riporta un comunicato che ha gelato l’atmosfera tra i concorrenti, lasciando tutti senza parole.

La condanna e l’arresto di Osmani

Liam Osmani non era un nuovo ingresso qualunque nel cast del Grande Fratello Vip Albania. Già noto alle autorità per una condanna per frode relativa all’acquisto di 17 biglietti turistici per la Germania senza effettuare i pagamenti, il suo ritorno in Albania e la partecipazione al reality hanno segnato la fine della sua latitanza. “L’uomo era andato via dal paese ed è rientrato in Albania 10 giorni fa… ma è riuscito ad andare in tv senza che la Polizia se ne accorgesse,” svela Gazeta Express. La sua presenza nel programma è durata meno di quanto previsto, terminando con un arresto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La reazione del cast e le conseguenze

L’arresto di Osmani ha sconvolto la casa del Grande Fratello Vip Albania, con gli altri concorrenti informati dell’accaduto attraverso una busta rossa consegnata dagli autori del programma. La Polizia, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato l’arresto di Osmani, sottolineando il lavoro delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sui controlli effettuati sui partecipanti ai reality show, mostrando come la televisione possa diventare teatro di eventi imprevedibili e seri.