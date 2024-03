Esperta subacquea s’immerge ma non riesce a risalire a galla, ritrovato il suo corpo senza vita vicino alla riva

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia nel Lago di Como: subacquea perde la vita durante un’immersione a Moregallo.

Incidente fatale a Moregallo

Le tranquille acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte alla località di Moregallo (Lecco), sono state teatro di una tragedia questo pomeriggio. Una subacquea di 66 anni, durante un’immersione sportiva, ha incontrato difficoltà nella fase di risalita, evento che ha tragicamente portato alla sua morte. L’allarme è stato immediatamente lanciato dopo che alcuni testimoni hanno notato il corpo della donna galleggiare vicino alla riva.

Intervento d’emergenza e conseguenze

Un elisoccorso è stato rapidamente mobilitato per trasportare la sub, residente in provincia di Milano, all’ospedale di Lecco in codice rosso. Nonostante gli sforzi del personale medico, la donna è stata dichiarata in condizioni critiche, con una probabile embolia polmonare. Dopo essere stata ricoverata nel reparto di rianimazione, la subacquea è purtroppo deceduta nel corso del pomeriggio.

Un luogo noto agli appassionati

L’incidente di oggi aggiunge un altro triste capitolo alla storia del Lago di Como nel Golfo di Lecco, un’area molto apprezzata dagli appassionati di subacquea. Le particolari condizioni del lago, note per le sue profondità, lo rendono una meta prediletta per le immersioni, nonostante i rischi associati a questa pratica.