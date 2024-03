Incidente su Strada Statale, frontale moto – scooter, perde la vita Antonino a soli 19 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia sulla Strada Statale 163 Amalfitana: Antonino Aiello, 19 anni, perde la vita in un incidente.

Un incidente mortale a Tordigliano

Il pomeriggio di domenica 3 marzo 2024 si è tinto di lutto sulla Strada Statale 163 Amalfitana, teatro di un tragico scontro frontale tra due veicoli a due ruote.

Antonino Aiello, un giovane di 19 anni originario di Vico Equense, è deceduto a seguito dell’incidente avvenuto in località Tordigliano, nel tratto stradale che collega Piano di Sorrento a Positano.

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale di Vico Equense, sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente, avviando le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.

Le indagini e le reazioni della comunità

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause dell’incidente, che al momento rimangono incerte.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, le gravi lesioni riportate da Aiello non gli hanno lasciato scampo, portando al suo decesso.

La notizia ha profondamente scosso la comunità della Costiera Amalfitana e Sorrentina, che ora si stringe attorno alla famiglia del giovane in segno di lutto e solidarietà.

Un dolore condiviso

La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e tutti coloro che conoscevano Antonino Aiello. “Non esistono parole, ma solo un grande silenzio per esprimere il dolore per questa tragedia. Più passano le ore e più ci sembra impossibile che un ragazzo di solo 19 anni debba abbandonare questa Terra. Esprimo tutta la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai familiari, agli amici ed a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonino,” ha dichiarato un rappresentante della comunità.