Giallo a Roma, “Mamma aiuto mi seguono”, 15enne rapito all’uscita di scuola, sedato e caricato in auto da due uomini

Drammatico rapimento di un adolescente a Roma: salvato dopo ore di angoscia.

Angoscia a Monteverde: un rapimento improvviso

Il tranquillo quartiere di Monteverde, a Roma, è stato scosso da un evento traumatico il 27 febbraio scorso: un ragazzo di soli 15 anni è stato rapito in pieno giorno da due uomini non identificati. Il giovane, appena uscito da scuola, è stato costretto a salire su un’automobile, sedato e successivamente abbandonato nella cantina di un complesso residenziale al Trullo, a diversi chilometri di distanza dal luogo del rapimento. La polizia del commissariato di zona ha immediatamente avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e rintracciare i responsabili.

L’ultimo messaggio e la scomparsa

Il dramma ha avuto inizio poco dopo l’uscita da scuola del ragazzo, che ha inviato un messaggio d’allarme alla madre: “Mami ci sono due che mi stanno seguendo, ma non so chi sono, sto sulla via del cinese vicino casa, aiuto mami,” come riportato da Il Messaggero. Dopo quel messaggio, il cellulare del ragazzo è rimasto irraggiungibile per diverse ore, alimentando la paura e l’angoscia per la sua sorte. Un adolescente come tanti altri, con una famiglia e una vita normale, improvvisamente scomparso, rapito da sconosciuti per motivi ancora da chiarire.

Le indagini in corso

La notizia del rapimento ha gettato nello sconcerto l’intera comunità, evidenziando la fragilità e l’insicurezza che possono celarsi anche nelle zone ritenute più tranquille della capitale.

Mentre la polizia prosegue nelle indagini, raccogliendo testimonianze e cercando indizi sui rapitori, la famiglia e gli amici del ragazzo vivono momenti di profonda preoccupazione e speranza per un suo ritorno sicuro.