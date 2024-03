Alessandro Cattelan diretto su Sanremo “Se mi chiamassero direi di si”

0 SHARES Condividi Tweet



Il futuro del Festival di Sanremo: Alessandro Cattelan tra i papabili successori di Amadeus.

Chi guiderà il prossimo Sanremo?

Con l’annuncio di Amadeus di lasciare la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo, il mondo dello spettacolo italiano si interroga su chi sarà il suo successore per l’edizione del 2025. Tra i nomi che circolano nel totonomi, troviamo personaggi del calibro di Antonella Clerici, Carlo Conti e, non da ultimo, Alessandro Cattelan. Cattelan, approdato in Rai dopo una significativa esperienza come conduttore di X-Factor su Sky, è attualmente al timone di “Stasera c’è Cattelan” su Rai2, programma in onda in seconda serata.

Cattelan e l’ipotesi Sanremo

Durante un’intervista concessa a Mara Venier, Cattelan ha affrontato l’argomento Sanremo, rispondendo con entusiasmo all’idea di poter essere considerato per un ruolo così prestigioso. “Sanremo è un’istituzione, se ti chiamano devi solo che rispondere sì,” ha dichiarato, pur sottolineando di non avere al momento conferme ufficiali in merito. La possibilità di condurre il Festival rappresenterebbe per lui “un bel salto”, data la sua attuale collocazione in seconda serata.

Un motivo in più per accettare: la nonna

Cattelan ha poi condiviso un aneddoto personale, rivelando che una delle motivazioni che lo spingerebbero ad accettare un’eventuale proposta sarebbe legata al desiderio di rendere felice la sua nonna.

A 93 anni, pur iniziando a vedere poco la televisione, la nonna di Cattelan sente la mancanza di vederlo in TV, tanto da chiedersi se il nipote sia diventato disoccupato da quando è passato alla seconda serata. “Con Sanremo mi vedrebbe,” ha scherzato Cattelan, sottolineando con affetto l’importanza della sua famiglia nel suo percorso professionale.