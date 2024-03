Carolyn Smith si confida su “Verissimo”, “E’ stato l’anno più difficile della mia vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith si confida su “Verissimo”: un viaggio di coraggio nella lotta contro il tumore.

Un percorso di resilienza e speranza

Carolyn Smith, stimata coreografa e ex ballerina inglese, si è aperta durante un’intervista nel programma “Verissimo”, condividendo la sua intensa battaglia contro il tumore al seno. Diagnosticata nove anni fa, Smith ha affrontato numerosi cicli di chemioterapia, l’ultimo dei quali ha descritto come particolarmente “tossico”. Nonostante le sfide, la sua tenacia e positività rimangono incrollabili. “Sono sempre positiva in ogni cosa che faccio però il 2023 è stato molto duro,” ha condiviso, evidenziando la durezza del percorso ma anche la forza interiore che la spinge a continuare la lotta.

L’adattamento alle nuove terapie

Nel corso degli anni, il trattamento di Smith si è evoluto per adattarsi alle esigenze del suo organismo e alla progressione della malattia. Di recente, ha iniziato un nuovo percorso oncologico che include iniezioni per proteggere il midollo osseo, un approccio che ha portato nuove sfide. “Con la prima puntura sono andata ko per dieci giorni, adesso sto provando a ridurre il malessere a 2-3 giorni,” ha rivelato. Questa esperienza sottolinea la resilienza e la determinazione di Smith nel fronteggiare le avversità, cercando sempre di minimizzare l’impatto delle terapie sulla sua qualità di vita.

La ricerca come faro di speranza

Nonostante le difficoltà, Carolyn Smith guarda al futuro con speranza, confidando nei progressi della ricerca medica. “Devo farla ogni tre settimane per tenere a bada il tumore e questa sarà la mia vita finché la ricerca non troverà qualcos’altro,” ha dichiarato riguardo alla sua attuale terapia. La sua storia non è solo un racconto di lotta personale contro il cancro, ma anche un messaggio di incoraggiamento per la comunità scientifica a continuare a cercare nuove cure e terapie che possano migliorare la vita dei pazienti.