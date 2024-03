Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti: “Sei anni senza di lui, la vita dopo”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fioretti condivide il suo viaggio di dolore e amore, ricordando il marito Davide Astori, e il loro legame che continua attraverso la figlia Vittoria

Il legame indissolubile con Davide

Francesca Fioretti apre il suo cuore riguardo la perdita del marito, Davide Astori, descrivendo come il loro amore abbia portato gioia e compimento nonostante la tragedia. “Il destino con noi è stato davvero ingiusto, ma reggo il dolore perché se non avessi incontrato Davide non ci sarebbe stata la gioia del nostro amore attraverso il quale lui si è realizzato e completato come uomo e come padre. Di una cosa sola sono certa: so di avere reso felice Davide. Quando se ne è andato era nel momento più felice della sua vita, per questo sopporto il dolore,” esprime Fioretti, sottolineando la forza trovata nel loro legame e l’impatto duraturo di Astori sulla loro vita.

Una nuova vita senza Davide

Fioretti riflette sulla vita dopo la scomparsa di Astori, avvenuta sei anni fa, il 4 marzo. Condivide il dolore di un futuro non scelto e la difficoltà di affrontare una realtà senza la presenza fisica di Davide. Nonostante il vuoto lasciato dalla sua assenza, trova conforto nel loro amore e nei ricordi condivisi, sottolineando come la vita possa cambiare drasticamente in un istante, ma l’amore vero rimane per sempre nel cuore.

Vittoria: la luce guida nel buio

Il centro della vita di Fioretti è ora la figlia Vittoria, descritta come la “costante gioiosa” in un mondo capovolto dalla perdita. La Fioretti si dedica a costruire un futuro per Vittoria, ricco di possibilità e speranza. “Devo fabbricare le ali con le quali Vittoria possa volare nella vita,” afferma, evidenziando il suo ruolo di madre nel guidare e proteggere Vittoria, assicurandosi che possa crescere con la forza e il coraggio ereditati dal padre.

Francesca Fioretti affronta il dolore con dignità e amore, trovando forza nel ricordo di Davide Astori e nella presenza di Vittoria. La sua storia è un potente promemoria del potere dell’amore di superare la tragedia e di come, anche nei momenti più bui, possiamo trovare la luce.