Che tempo che fa, Chiara Ferragni dà la colpa ai consumatori: “Hanno capito male, hanno frainteso” e mai a sé stessa, scoppia la bufera sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’intervista con Fabio Fazio, Chiara Ferragni difende la sua integrità e chiarisce le accuse di malinteso sulla sua iniziativa di beneficenza, promettendo maggiore attenzione futura

Un dialogo atteso ma deludente

L’intervista di Chiara Ferragni a “Che Tempo Che Fa” era tra gli eventi più attesi della televisione, ma ha finito per lasciare gli spettatori insoddisfatti. Fabio Fazio non ha esercitato il ruolo critico che molti si aspettavano, evitando di approfondire le contraddizioni nel racconto dell’influencer. La Ferragni ha insistito sulla sua autenticità e buonafede, ripetendo frasi come “sono autentica” e “c’è stato un fraintendimento”, ma senza convincere completamente il pubblico. “Pensavo di aver fatto delle classiche operazioni di beneficenza, non credevo di aver fatto delle cose sbagliate. Poi, dopo la bufera, ho capito che le cose potevano essere fatte meglio”, ha dichiarato la star di Instagram, lasciando però spazio a dubbi sulla sua consapevolezza pre-scandalo.

Le sfumature di un’accusa

La controversia riguarda principalmente una comunicazione non trasparente su una campagna di beneficenza legata alla vendita di pandori, dove i consumatori sono stati indotti a credere che parte del ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza. Fazio ha timidamente sollevato il problema: “Tu hai parlato di errore di comunicazione, ma la multa dice il contrario cioè che tu hai indotto a comprare pandori spingendo a far credere ai consumatori che avrebbero fatto beneficenza”. La Ferragni ha risposto ammettendo non un errore ma un fraintendimento, dunque, dando la colpa ai consumatori e mai a se stessa ma ha anche sottolineato la sua paura di non riuscire a dimostrare la sua buonafede dopo lo scandalo.

Un futuro di maggiore cautela

Nonostante le critiche, La Ferragni non si è arresa, difendendo la sua volontà di fare del bene e l’importanza della beneficenza pubblica per stimolare l’emulazione positiva. Ha ricordato le sue donazioni passate, compreso il suo cachet di Sanremo e i contributi durante il Covid, come prova del suo impegno sociale. Tuttavia, ha promesso di evitare future operazioni che possano essere fraintese, in un tentativo di ripristinare la fiducia del pubblico e garantire maggiore chiarezza nelle sue iniziative benefiche. La discussione continua sui social dove gli utenti si sono infastiditi dell’atteggiamento della Ferragni che ha discolpato se stessa e ha addossato la responsabilità su chi non ha capito.