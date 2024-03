Bimbo di 5 anni si sporge troppo e cade da una finestra al quarto piano, “I genitori sotto choc non sanno spiegare com’è successo”

0 SHARES Condividi Tweet



In Tirolo, una tragedia sconvolge una famiglia: un bambino di cinque anni perde la vita cadendo dal quarto piano.

Tragedia in Tirolo: la caduta fatale di un bambino

Nel pomeriggio di sabato, un evento tragico ha turbato la quiete di Linz, nel Tirolo Orientale. Un bambino di soli cinque anni è precipitato dalla finestra situata al quarto piano dell’abitazione familiare. Una passante, trovando il corpo del piccolo privo di vita sul marciapiede, ha prontamente chiamato i soccorsi. Questo gesto ha permesso un rapido trasporto del bambino al MedCampus IV del Kepler University Hospital, dove, nonostante l’impegno e gli sforzi dei sanitari, il piccolo è stato dichiarato morto. Le ferite riportate, di gravità inaudita, non hanno lasciato scampo.

Le indagini e il supporto alla famiglia colpita

La dinamica dell’incidente è al centro di un’indagine approfondita da parte delle autorità locali. La polizia, impegnata a ricostruire l’accaduto, ha comunicato che l’esatta sequenza degli eventi è ancora da chiarire. Nel frattempo, la famiglia del bambino, devastata dal dolore, sta ricevendo supporto psicologico. “La perdita è inimmaginabile,” hanno dichiarato, sottolineando lo shock profondo che ha colpito i genitori, attualmente incapaci di fornire una propria versione dei fatti. Un portavoce della polizia ha riferito all’APA che non si prevede che i genitori possano esprimersi a breve.

Una città in lutto

La comunità di Linz e l’intero Tirolo sono in lutto per questa tragedia che ha strappato un bambino alla vita in circostanze così tragiche. Mentre le indagini procedono, resta il dolore di una famiglia e di una comunità intera, unite nel ricordo di un piccolo che ha perso la vita troppo presto. “Il piccolo è stato trasportato in ospedale ma, nonostante gli sforzi dei medici, è stato dichiarato deceduto per le ferite riportate,” riporta un comunicato ufficiale, sottolineando la gravità dell’accaduto e il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa.