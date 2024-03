Scontro frontale tra utilitaria e bus, muore conducente auto, un ragazzo di 23 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente a Esine: giovane perde la vita in uno scontro con un camion.

Incidente mortale a Esine

Un tragico evento si è verificato oggi, lunedì 4 marzo, intorno alle 12.30 a Esine, in provincia di Brescia, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La vittima, alla guida della sua auto, è stata coinvolta in un violento scontro con un camion. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure in codice rosso, tutti i tentativi di salvare il giovane sono stati vani: è morto sul colpo a causa dell’impatto.

Le conseguenze dell’incidente

L’incidente ha visto l’impiego di numerose forze di soccorso, tra cui un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco (VVF) e la Polizia Stradale, che si sono precipitati sul luogo della tragedia per assistere i coinvolti e regolare il traffico. Dalle prime ricostruzioni, sembra che nell’incidente sia stata coinvolta anche un’altra vettura, i cui occupanti, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. Il conducente del tir coinvolto nell’incidente è rimasto illeso.

La vittima e le indagini in corso

La vittima è un giovane di 23 anni, di origini marocchine, residente a Reggio Emilia.