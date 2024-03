Malore improvviso in un locale notturno per Gianluca Grignani, trasportato d’urgenza in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Grignani ha un malore mentre si sta esibendo in un locale notturno.

Malore notturno per il cantautore

Il noto cantautore Gianluca Grignani ha avuto un’improvvisa indisposizione ieri sera, mentre si trovava in un locale notturno della provincia di Piacenza. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno trasportato l’artista all’ospedale Guglielmo da Saliceto con un’ambulanza della Croce Rossa. Dopo essere stato ricoverato, Grignani ha trascorso la notte in osservazione presso la struttura sanitaria, per poi essere dimesso questa mattina, segno che le sue condizioni sono migliorate.

La ripresa e i prossimi impegni

Nonostante lo spavento, le condizioni di Grignani si sono stabilizzate rapidamente, permettendogli di riprendere i suoi impegni professionali. L’artista è atteso sul palco per l’inizio del suo tour “Residui di rock’n’roll”, la cui “data zero” è prevista per il 22 marzo a Novara. Questo tour rappresenta un importante ritorno live per Grignani, che condividerà la scena con una band di talentuosi musicisti: Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria).

Anticipazioni sul tour

Il tour “Residui di rock’n’roll” promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan di Gianluca Grignani e per gli amanti del rock italiano. Con un repertorio che si preannuncia ricco di successi e di nuove interpretazioni, l’artista e la sua band sono pronti a regalare al pubblico serate indimenticabili. La ripresa di Grignani dopo il malore è una notizia che rassicura i suoi numerosi fan, ansiosi di vederlo esibirsi dal vivo e di condividere con lui l’energia e l’emozione dei suoi concerti.