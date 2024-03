Boom di ascolti per Lolita Lobosco su Rai 1, doppiato il Grande Fratello su Canale 5

0 SHARES Condividi Tweet

“Lolita Lobosco 3” su Rai1 guida gli ascolti, seguita da “Grande Fratello” su Canale 5 e nuove proposte su Rai 2 e Italia 1 attirano l’interesse del pubblico televisivo italiano.

Il successo di Lolita Lobosco

La serata televisiva di lunedì 4 marzo ha visto il ritorno trionfale di “Lolita Lobosco” su Rai 1, con Luisa Ranieri che ha ripreso il suo amato ruolo della vicequestore di Bari. La serie, giunta alla sua terza stagione, ha catturato l’attenzione di 5.191.000 spettatori, assicurandosi un’impressionante share del 27.7%. Questo successo sottolinea l’apprezzamento del pubblico per le storie avvincenti e ben scritte, confermando “Lolita Lobosco” come una delle serie televisive più seguite in Italia.

Grande Fratello rinnova l’interesse

Canale 5 ha trasmesso la 41esima puntata del “Grande Fratello”, registrando un notevole incremento di interesse grazie a un’iniezione di brio da parte del conduttore, che ha ravvivato la puntata. Il reality show ha mantenuto incollati allo schermo 2.432.000 spettatori, ottenendo uno share del 18%. Nonostante alcune critiche verso i concorrenti, la trasmissione continua a essere un punto fermo del palinsesto televisivo italiano, dimostrando la sua capacità di rinnovarsi e mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Variazione nel palinsesto e novità

Altri canali hanno proposto contenuti diversificati per soddisfare i gusti vari del pubblico. Rai 2 ha debuttato con un nuovo ciclo di “Boss in Incognito”, che ha visto Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria da Michele, protagonista del primo episodio, attirando 1.177.000 spettatori (6.9%). Italia 1 ha offerto un’opzione cinematografica con “Fast&Furious 8”, che ha raccolto 1.180.000 spettatori (6.6%), mentre La7 con “La torre di Babele” di Corrado Augias ha interessato 1.271.000 spettatori (6.3%).