Nel barese, imprenditore muore durante un sopralluogo, precipita nel vuoto nel vano ascensore

Un tragico incidente a Terlizzi ha portato alla morte di un uomo di 79 anni durante un sopralluogo per il restauro di un palazzo.

Incidente fatale durante il restauro

A Terlizzi, una piccola città nella regione italiana, si è consumata una tragedia che ha visto protagonista un uomo di 79 anni, residente a Giovinazzo e titolare di un’impresa edile. Mentre effettuava un sopralluogo per il restauro di un palazzo in via Cesare Battisti, l’uomo è tragicamente precipitato nel vano ascensore dello stabile, cadendo di alcuni metri e trovando la morte sul colpo. Questo incidente sottolinea i pericoli inerenti ai lavori di costruzione e restauro, specialmente in edifici vecchi o deteriorati.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri di Terlizzi, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi. Tuttavia, per l’uomo non c’era più nulla da fare. La gravità dell’incidente ha richiesto anche la presenza dell’autorità giudiziaria, con il magistrato della Procura di Trani, Marcello Catalano, che si è recato sul luogo per coordinare le indagini e le verifiche del caso. “Le indagini sono in corso per accertare la dinamica esatta dell’incidente e valutare eventuali responsabilità,” ha dichiarato il magistrato.