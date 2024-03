Incidente nella notte, coinvolti tre mezzi pesanti, muore sul colpo un uomo di 64 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente sull’autostrada A1 in Toscana ha provocato la morte di un uomo di 64 anni e il coinvolgimento di tre mezzi pesanti.

Scontro notturno tra mezzi pesanti

Nella quiete della notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo, l’autostrada A1 è stata teatro di un gravissimo incidente nel comune di Calenzano, in provincia di Firenze, vicino a Prato. Tre mezzi pesanti si sono scontrati intorno alle due del mattino al km 279, portando a conseguenze fatali. Uno dei conducenti, un uomo di 64 anni, ha perso la vita in questo tragico evento. La dinamica dello scontro è ancora oggetto di indagini, ma l’incidente sottolinea i rischi che i conducenti di veicoli pesanti affrontano quotidianamente sulle strade.

Eroi nella notte: l’intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo lo scontro, i vigili del fuoco sono intervenuti con prontezza e professionalità per gestire la situazione. Hanno lavorato instancabilmente per estrarre i due conducenti sopravvissuti dai rottami dei loro camion, consegnandoli poi alle cure dei soccorsi. Questo episodio mette in luce l’importanza cruciale dei servizi di emergenza e il loro coraggio nel rispondere a incidenti di tale gravità, spesso mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.