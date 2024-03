Ragazza di 12 anni ritrovata morta nel suo letto dal padre, si era fatta male a una gamba

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità di Prata di Pordenone in lutto per la tragica scomparsa di una giovane atleta americana di 12 anni, in seguito a un malore improvviso.

Una tragica scoperta

A Prata di Pordenone, il risveglio di una famiglia statunitense si è trasformato in tragedia quando hanno trovato la loro figlia di 12 anni senza vita nel letto, la mattina presto, prima di prepararsi per la scuola. La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità locale e quella della base aerea americana di Aviano, dove la giovane era conosciuta per la sua passione per il football americano. Il decesso è stato segnalato alla Procura che, vista la natura improvvisa e inaspettata del fatto, ha avviato un’indagine e si prevede l’autopsia per determinare le cause precise del malore che ha portato alla perdita della giovane vita.

Passione sportiva e un infortunio preoccupante

La ragazza, appassionata di football americano, aveva subito un infortunio al ginocchio durante un allenamento nella base aerea di Aviano. Nonostante il dolore persistente alla gamba, che ha portato a un controllo ospedaliero la domenica sera, gli esami diagnostici effettuati, tra cui radiografia ed ecografia, non avevano evidenziato anomalie, e di conseguenza era stata dimessa. L’inaspettato decesso avvenuto nella notte solleva interrogativi sulla possibile correlazione tra l’infortunio, apparentemente lieve, e le cause del decesso, con i carabinieri attualmente impegnati negli accertamenti.

Un dolore e interrogativi aperti

L’allarme per la tragica scoperta è stato lanciato dal padre della ragazza, il quale, disperato, ha cercato di rianimare la figlia seguendo le istruzioni degli operatori del 112 fino all’arrivo dei soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Questo evento pone sotto i riflettori la possibilità di complicanze improvvise e severe, come una trombosi venosa profonda che potrebbe aver condotto a un’embolia polmonare, anche in individui giovani e apparentemente in buona salute.