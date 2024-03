Ritrovate le due 13enni scomparse nel nulla, sono sane e salve

0 SHARES Condividi Tweet



Ritrovate sane e salve a Framura le due adolescenti di Sori scomparse: un esito felice grazie alla tecnologia e all’impegno comunitario.

La svolta nella ricerca

Le due ragazze minorenni di Sori, che avevano suscitato preoccupazione allontanandosi da casa il giorno precedente, sono state ritrovate presso la stazione ferroviaria di Framura. La conferma arriva da fonti investigative interpellate da Fanpage.it, portando sollievo alla comunità e alle famiglie coinvolte. Grazie all’utilizzo di un’app di localizzazione installata su uno degli smartphone delle giovani, i genitori e i carabinieri sono riusciti a seguire le loro tracce fino al ritrovamento. “Le due adolescenti stanno bene,” rassicurano le fonti, chiudendo positivamente un episodio che avrebbe potuto avere esiti ben diversi.

La tecnologia al servizio delle ricerche

L’uso della tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nel rintracciare le due amiche e compagne di scuola, scomparse nel nulla dopo aver lasciato l’istituto scolastico che frequentano. Nonostante una delle due avesse il cellulare spento e l’altra non fosse in possesso di uno smartphone, l’app di localizzazione ha permesso un esito rapido e positivo alle ricerche. Questo caso evidenzia l’importanza degli strumenti tecnologici nella gestione delle emergenze e nel supporto alle attività investigative, dimostrando come, in certi contesti, possano fare la differenza nella salvaguardia della sicurezza dei giovani.

Un lieto fine che rafforza la comunità

L’allarme per la scomparsa delle due tredicenni aveva mobilitato non solo le forze dell’ordine ma anche la comunità di Sori e dintorni, evidenziando una volta di più l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco in situazioni di emergenza.