Lo stilista Bernardo La Guardia, 32 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, stroncato da un malore improvviso

0 SHARES Condividi Tweet

Milano piange la scomparsa di Bernardo La Guardia, talentuoso sarto e amato protagonista del mondo della moda.

Un tragico ritrovamento

La città di Milano è stata scossa dalla notizia della morte di Bernardo La Guardia, 32 anni, rinomato sarto e figura di spicco nel panorama della moda italiana. Domenica sera, dopo l’allarme lanciato da familiari e amici preoccupati per la sua prolungata assenza di risposte, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso la sua abitazione, scoprendo il corpo dello stilista privo di vita. Nonostante i tentativi di soccorso, La Guardia è stato dichiarato deceduto a seguito di un malore improvviso, le cui cause sono attualmente sotto indagine.

Un percorso di successo nel mondo della moda

Originario di Terni, La Guardia aveva inizialmente mosso i suoi passi a Roma, per poi trasferirsi a Milano nel 2019 con l’ambizione di aprire il suo atelier sartoriale, Esthés. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere lo hanno rapidamente portato a diventare uno dei sarti più apprezzati della scena milanese, città riconosciuta come capitale della moda a livello nazionale e internazionale. Tra i suoi clienti, nomi noti del cinema e della televisione, tra cui l’attore Pierpaolo Spollon, celebre per il suo ruolo nella serie Rai “Doc – Nelle tue mani”. La carriera di La Guardia è stata segnata da collaborazioni prestigiose con brand del calibro di Dolce&Gabbana, testimoniando il suo eccezionale contributo al settore dell’alta moda.

Passione e maestria: l’eredità di Bernardo

Nella sua biografia si sottolinea come la passione di Bernardo La Guardia per l’arte sartoriale e l’eleganza maschile fosse il motore dietro la sua eccellenza professionale. Questa passione, descritta come un incontro quasi casuale con il mondo dell’abbigliamento su misura, si è trasformata in una ricerca costante della perfezione, guidata dall’amore per l’arte e l’artigianato.