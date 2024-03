Italia Sì, via Marco Liorni arriva Gianluca Semprini, cosa c’è dietro il cambio

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Semprini si appresta a sostituire Marco Liorni nella conduzione di Italia Sì per due sabati consecutivi, scopriamo il perché di questa decisione e le aspettative sugli ascolti.

Un passaggio di consegne pianificato per Marco Liorni

Il volto abituale di Italia Sì, Marco Liorni, lascerà temporaneamente il timone del programma a Gianluca Semprini, nome già noto al pubblico televisivo per la sua conduzione di Estate in diretta. La novità, emersa grazie alle rivelazioni del sito DavideMaggio.it, vedrà Semprini alla guida nelle giornate del 16 e del 23 marzo. La scelta di questo cambio temporaneo è legata agli impegni di Liorni negli speciali in prima serata de L’Eredità. La Rai, attenta alle esigenze dei suoi conduttori e al mantenimento della qualità dei programmi, ha optato per questa soluzione per evitare a Liorni una maratona televisiva eccessivamente gravosa.

Le ragioni di una scelta

L’impegno di Liorni negli speciali de L’Eredità non è l’unica motivazione dietro la decisione di affidare Italia Sì a Semprini per due puntate. Secondo quanto riportato, vi è la volontà di preservare la salute e il benessere del conduttore, evitandogli un sovraccarico di lavoro. Questa scelta riflette anche la fiducia della Rai in Semprini, già apprezzato per il suo lavoro precedente, e sottolinea l’importanza di garantire continuità e qualità al pubblico di Italia Sì. Liorni saluterà il suo pubblico nella puntata precedente il suo impegno in prima serata, promettendo di tornare alla fine del mese, precisamente il giorno prima di Pasqua, il 30 marzo.

Le sfide Auditel e le aspettative per Gianluca Semprini

Italia Sì si è affermato come un appuntamento imperdibile del sabato pomeriggio su Rai Uno, con ascolti che testimoniano il suo successo. L’ultima puntata condotta da Liorni ha raccolto fino a 2 milioni di spettatori, con uno share del 16,80% nella seconda parte. Il passaggio temporaneo a Semprini solleva interrogativi sugli ascolti: il giornalista riuscirà a mantenere il solido successo ottenuto da Liorni? La sua esperienza e il precedente positivo alla guida dell’Estate in diretta sono indicatori promettenti, ma la risposta verrà solo dalle prossime puntate del 16 e 23 marzo. Con la comunità di spettatori attenti e fedeli, il passaggio sembra essere in buone mani, attendendo il ritorno di Marco Liorni alla sua consueta posizione.