Misteriosa morte in Puglia, medico di base ritrovata senza in vita in casa con la testa nel camino ancora acceso

La tragica scomparsa della dottoressa Maria Lucia Rossetti, medico apprezzato a Sava, trovata senza vita in circostanze misteriose.

Un addio improvviso e misterioso

La comunità di Sava è stata scossa dalla drammatica morte della dottoressa Maria Lucia Rossetti, 67 anni, stimato medico di base locale. La dottoressa, che aveva svolto regolarmente il suo lavoro nell'ambulatorio medico la sera precedente, è stata tragicamente trovata morta dal marito nelle prime ore della mattina, con la testa nel camino di casa loro, tra i tizzoni ancora tiepidi della sera passata. Questo tragico evento ha lasciato la comunità e i suoi pazienti in uno stato di profondo shock e incredulità.

uesto tragico evento ha lasciato la comunità e i suoi pazienti in uno stato di profondo shock e incredulità.

Le circostanze della tragedia

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando il marito si è alzato per andare in bagno, scoprendo la scena straziante.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso della dottoressa, avvenuto presumibilmente diverse ore prima.

Inizialmente, si ipotizza che un malore improvviso abbia causato la caduta della dottoressa nel camino, ma la natura precisa della sua morte rimane avvolta nel mistero.

Indagini in corso

La tragica notizia ha allertato immediatamente i carabinieri di Sava, che, su segnalazione degli operatori del 118, hanno informato il magistrato di turno.

È stata disposta una visita necroscopica, seguita dall’eventuale autopsia, per chiarire le cause esatte della morte della dottoressa Rossetti. Il suo corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove ulteriori accertamenti forniranno dettagli cruciali per comprendere le circostanze di questo tragico evento, lasciando la comunità in attesa di risposte.