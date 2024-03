Michelle Hunziker ambisce alla conduzione di Sanremo 2025: “Io dopo Amadeus”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker si propone come conduttrice per il Festival di Sanremo 2025, pronta a raccogliere l’eredità lasciata da Amadeus con entusiasmo e determinazione

Michelle Hunziker: pronta per Sanremo 2025

Michelle Hunziker si candida per la conduzione del Festival di Sanremo del 2025, un evento che segna il primo anno dopo la conclusione dell’era di Amadeus. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Hunziker non nasconde la sua ambizione e il suo entusiasmo per questa possibilità, nonostante riconosca le difficoltà che tale compito comporta. “Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile,” ha dichiarato la conduttrice. La sua esperienza precedente come co-conduttrice insieme a Claudio Baglioni e Pier Francesco Favino la rende una candidata di peso per il ruolo, pronta ad affrontare l’importante eredità lasciata da Amadeus.

Collaborazioni e progetti futuri della Hunziker

Oltre alla sua possibile partecipazione a Sanremo, la Hunziker parla con affetto della sua collaborazione con Fiorello, che ha affiancato Amadeus durante gli ultimi cinque anni di festival. La Hunziker mostra apprezzamento per Fiorello, con cui condivide un legame speciale grazie alla memoria del loro agente Franchino Tuzio. “Lo affiancherei? Certo, gli voglio molto bene e abbiamo una cosa che ci legherà per sempre ed è Franchino Tuzio, che è stato il nostro agente e che non c’è più,” ha affermato. Inoltre, anticipa il suo ritorno in televisione con il programma “Michelle Impossible & Friends” su Canale5, dimostrando il suo impegno nel panorama televisivo italiano.

Vita privata e pensieri su Fedez e sulla Ferragni

Parlando della sua vita personale, Michelle Hunziker sceglie di mantenere un atteggiamento riservato, specialmente riguardo al suo compagno Alessandro Carollo. “Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare,” ha spiegato, evidenziando la sua decisione di preservare la privacy della sua famiglia. Infine, commenta la situazione di Fedez e Chiara Ferragni, esprimendo compassione e preoccupazione per le difficoltà che le coppie affrontano nell’era dei social media: “Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza,” riflette la Hunziker, critica verso la crudeltà che talvolta emerge online.